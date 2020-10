Impact | L’espoir renaît!

Ceci dit, maintenant que l’équipe a avancé au classement, il serait important pour l’Impact de viser le sixième rang ou mieux, leur permettant ainsi d’éviter un match suicide.

Rien n’est gagné d’avance

Même si l’Impact a récolté quatre points sur une possibilité de six lors des deux prochains matchs, Thierry Henry et ses hommes ne sont pas sortis du bois. Dimanche ils voyageront à Philadelphie pour y affronter l’Union, une autre puissance de la conférence de l’Est.

Hier, pour la première fois depuis des semaines, l’Impact a été en mesure d’aligner 20 joueurs, et ce, sans même devoir habiller trois gardiens.

Mais il n’est clair que ce sera à nouveau le cas dimanche. Jukka Raitala et Lassi Lappalainen ont quitté pour la Finlande pour jouer avec leur équipe nationale et rateront les prochains matchs de l’équipe. Tout dépendra de l’état de santé de Saphir Taïder et Romell Quioto. Taïder était censé reprendre sa place dans la formation mercredi, mais clairement, il n’était pas suffisamment rétabli.

Des rotations plus intéressantes