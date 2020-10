Le duo Molson-Bergevin et les jeunes Québécois au repêchage | « Ils ont passé à côté complètement » -Ray Lalonde

« Ils ont raté l'occasion. Ils ont passé à côté complètement. Les équipes du hockey junior majeur québécois sont celles qui gagnent le plus souvent la Coupe Memorial depuis cinq ou six ans. Elles sont forcément très qualifiées et compétentes. Ça veut dire qu'il y a des excellents joueurs au Québec et on les laisse aller à d'autres équipes. »