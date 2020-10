Alexis Lafrenière | Le nouveau «Prince de New York»

« Il y a 12 équipes de sports majeurs à New York, c'est féroce comme compétition, mais jouer au centre-ville, au Garden, dans le centre de New York (...) Il va pouvoir profiter du fait que la Ligue nationale est tout près, que NBC est tout près et NBC s'apprête à doubler la mise pour les droits de hockey aux États-Unis. Il va faire partie des matchs diffusés nationalement quasiment à toutes les semaines. Alexis Lafrenière, la visibilité-là, ça va être un multiple de 100 d'un coup. »