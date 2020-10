Séance de repêchage de la LNH en pleine pandémie | «Une des choses que Marc Bergevin pourrait sacrifier, c’est son premier choix»

«Comme le joueur Thomas Bordeleau qui est un excellent jeune joueur de hockey. Il est classé au 33e rang et il pourrait aussi partir en première ronde. Et ce genre de joueur pourrait intéresser le Canadien de Montréal. Pourquoi on échangerait un choix aussi prometteur? On sait que ce joueur va jouer presque assurément dans la LNH. La raison est simple, c’est qu’il n’y a pas d’argent qui rentre dans la business. Il y a des équipes qui vont être obligées de se départir de joueurs qui ne seront pas capable de payer. Et certains joueurs, on n’est même pas capable de négocier avec eux. Évidemment quand tu parles d’un gros poisson, il faut que tu mettes quelque chose dans la marmite. Et Bergevin, une des choses qu’il pourrait sacrifier c’est son premier choix»