Séance de repêchage de la LNH | «Ça va être historique pour le hockey québécois»

«Ça va être historique pour le hockey québécois. Même si au moment où on se parle le hockey québécois est presque mis en pause. C’est une belle nouvelle, confirmée aujourd’hui, que les Rangers de New York vont choisir Alexis Lafrenière comme premier choix. Il est comme tous les joueurs, il a reçu sa boîte avec les 31 casquettes, mais d’après moi, il va porter que celle des Rangers. Et deux autres de ses compatriotes pourraient partir en première ronde, (Hendrix) Lapierre et (Mavrik) Bourque de Shawinigan. Et il y a Mercer qui est un p’tit gars des Maritimes, mais qui joue tellement depuis longtemps au Québec qu’on l’a adopté»