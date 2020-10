Le retour de Ballou mercredi

Ballou ne sera pas le seul à réintégrer la formation mercredi.

Finalement 20 joueurs demain?

Si tout se passe comme l’espère Henry, l’Impact aura finalement la chance d’habiller 20 joueurs mercredi soir, et ce pour la première fois en trois matchs. Et si tout va bien, ils n’auront même pas à habiller trois gardiens pour s’y rendre.

Mis à part Ballou, Saphir Taïder devrait aussi être en mesure d’y être. Il serait par contre surprenant qu’il soit dans le 11 partant.

Louis Binks sera aussi de retour de sa suspension et le nouveau venu Mason Toye y sera aussi. Par contre, Henry a indiqué que ce dernier doit optimiser un peu sa condition physique, lui qui n’avait pas beaucoup joué récemment au Minnesota.

Le jeune Clément Bayiha a bien paru lors du dernier match, lui qui a obtenu des minutes de jeu pour la première fois depuis bien longtemps.

« Il est bien rentré, a indiqué Henry. Je dois dire, il s’entraine de mieux en mieux. Obtenir des minutes de jeu ça doit se mériter, ce n’est pas un dû. Mais avec ce que l’on a vu samedi, il nous rendra la vie difficile lorsque viendra le temps de prendre des décisions. »

La résurrection de Bojan

Le milieu de terrain Bojan n’a jamais aussi bien paru depuis qu’il est arrivé à Montréal il y a un peu plus d’un an.

On le voit plus agressif depuis son retour de blessure. Il attaque la surface de réparation et ne se gêne plus pour prendre de bons tirs. Selon lui, Henry a beaucoup à voir avec cette transformation.

« Thierry me connait et je crois que cette nouvelle philosophie nous encourage à pousser vers l’avant. Il veut me voir plus souvent dans la surface, plus près du but et surtout tirer plus souvent. Plus je peux m’approcher du but et plus je peux être dangereux. »

Bojan a avoué que sa situation contractuelle lui trotte dans la tête.

Si l’Impact enclenche son année d’option, il deviendra joueur désigné en 2021. Sinon, il se retrouverait libre de contrat. Jusqu’à récemment, la question ne se posait même pas tellement ses performances étaient décevantes. Cette fin de saison pourrait donc dicter la suite des choses pour lui.

« C’est sûr que j’y pense, car je sais que ça ne dépend pas juste de moi. On va le dire, j’ai beaucoup de choses auquel je dois penser. Il n’y a pas que le soccer dans la vie. Ça va bientôt faire neuf mois que je n’ai pas vu ma famille. Mais le temps pour penser à tout ça n’est pas maintenant. Pour l’instant je dois me concentrer sur cette fin de saison et cette course aux séries. »

Notons que le québécois Mathieu Choinière sera opéré à un pied cette semaine et ratera le reste de la saison.