En vue de racheter son contrat | Karl Alzner placé au ballottage par le Canadien

Le Canadien de Montréal a placé le nom du défenseur Karl Alzner au ballottage inconditionnel, mardi, dans le but de racheter les deux dernières années de son contrat.

C’est le directeur général de l’équipe, Marc Bergevin, qui en a fait l’annonce via un communiqué.

Alzner a disputé 95 matchs dans l'uniforme des Canadiens depuis qu'il s'est joint à l'organisation en juillet 2017.

Le défenseur gaucher de 6 pi 3 po et 213 lb a récolté un but et 13 points, en plus de purger 42 minutes de punition.

Alzner a également joué 87 matchs avec le Rocket de Laval dans l'AHL, amassant au passage 19 points (2 buts, 17 aides) et présentant un différentiel de +6.