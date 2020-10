Peu de chances de voir Marc Bergevin échanger son choix de premier tour

Selon Bergevin, la situation liée à la pandémie complique énormément le marché des transactions.

« Les équipes tentent de libérer de l’argent sous leur masse, et souvent, on parle de joueurs qui ne changent pas la dynamique d’un club. Les revenus sont reliés à la masse salariale et avec le plafond qui demeure plat, c’est normal que les équipes tentent de libérer de l’argent. Mais le fait qu’ils aient de la difficulté à le faire me montre qu’il n’y a pas beaucoup d’argent dans le marché. »

Bergevin a indiqué que le Canadien a besoin d’ajouter de la profondeur en attaque avant le début de la prochaine saison. C’est pour cette raison qu’il avait rendue publique l’information selon laquelle il était ouvert à échanger son premier choix.

Trevor Timmins a déjà son plan

Il y a deux philosophies lorsque l’on repêche un joueur dans la LNH, on peut sélectionner le meilleur joueur à une position spécifique, ou encore sélectionner le meilleur, peu importe la position.

Dans le cas du Canadien, il semble que la question ne se pose pas. Le directeur du dépistage chez le Canadien Trevor Timmins a déjà son idée en tête.

« Nous ne pensons pas avoir de besoin criant à une position spécifique dans notre équipe, donc nous allons y aller avec le joueur qui selon nous, aura la meilleure chance de se rendre à la LNH. »

Le repêchage devait avoir lieu en juin et donc les équipes ont eu plus de temps pour se préparer. Qu’a-t-on fait chez le Canadien pendant ce temps-là pour mieux se préparer?