La NFL affectée par la COVID-19 | «C’est compliqué pour le football, car il est la définition même d’un sport de contact»

«C’est compliqué dans la NFL. Le football est la définition même d’un sport de contact. Les rapprochements physiques sont constants. En plus, un grand nombre de joueurs et d’entraîneurs sont impliqués dans un match. On parle en fait d’une centaine de personnes par équipe. Les joueurs et les entraîneurs du circuit n’ont pas fait preuve d’une grande discipline en début de saison.»