Le Canadien de Montréal soumet des offres qualificatives à cinq joueurs

Le Canadien de Montréal a soumis des offres qualificatives à cinq joueurs, à savoir les attaquants Max Domi et Charles Hudon, ainsi qu'aux défenseurs Noah Juulsen, Victor Mete et Xavier Ouellet.

C'est ce que le club a annoncé par voie de communiqué, samedi après-midi.

Domi

En 71 matchs avec les Canadiens en 2019-2020, Domi a inscrit 17 buts et amassé 44 points, en plus de purger 35 minutes de punition.

Hudon

Quant à Hudon, il a récolté deux points (1 but, 1 mention d’aide) en 15 rencontres avec Montréal cette saison. L'attaquant a également joué 46 matchs avec le Rocket de Laval dans l'AHL, se classant à égalité au cinquième rang des buteurs (27) de la ligue.

Juulsen

De son côté, Juulsen a amassé trois mentions d’aide et présenté un différentiel de +6 en 13 matchs avec Laval cette saison. En carrière dans la LNH, l'arrière droitier a récolté huit points (2 buts, 6 mentions d’aide) en 44 matchs avec les Canadiens.

Mete

Mete a inscrit un sommet personnel avec 11 points (4 buts, 7 aides) en 51 matchs avec les Canadiens en 2019-2020. Il a également été en uniforme pour les 10 rencontres de séries éliminatoires disputées par Montréal, amassant deux aides.

Ouellet

Ouellet, lui, a disputé 12 matchs avec le Canadien cette saison, récoltant deux aides en plus de purger quatre minutes de punition. Le défenseur a participé aux 10 matchs éliminatoires de l'équipe et a obtenu une aide, purgé 14 minutes de punition et affiché un différentiel de +2.

Trois agents libres

Le Triclore mentionne dans son communiqué que trois agents libres avec restriction n'ont pas reçu d'offres qualificatives : les attaquants Aaron Luchuk, Andrew Sturtz et Antoine Waked.