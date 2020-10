Le parcours de d’Eugenie Bouchard aux Internationaux de tennis de France a pris fin, vendredi, quand elle s’est inclinée en deux manches de 6-3 et 6-2 au troisième tour contre la Polonaise Iga Swiatek.

Bouchard, 168e au classement de la WTA, a dominé pour les as, mais elle a subi six bris et elle s’est fait démolir par Swiatek, 54e joueuse mondiale, lors de ses deuxièmes balles, ne remportant que 14 % des points en jeu contre 58 %.