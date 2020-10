La Poche Bleue reçoit Raymond Bourque

« J’ai dit : Quelle affaire avec la coupe? Il m’a dit : Quand on va gagner, comment on va…

« J’ai dit : « Ne t’inquiètes pas avec la coupe. On va gagner le match avant et on aura le temps de parler comment on va faire la coupe. »

« Il voulait s’assurer que je vive un moment incroyable. »

