Les séries dans la bulle | «Au niveau mental, ça a été très difficile» -Yanni Gourde

« Ce qui est très difficile, aussi, ce sont les blessures. Les gars jouent blessés. On est tous amochés. On a tous des petits bobos. Mais on se rhabille le lendemain, on se tire devant une shot, on prend une mise en échec pour s’assurer que la rondelle sorte de la zone…

« Tous des petits détails qui sont tellement importants… Il n’y a pas juste un ou deux gars qui le font. Les 20 gars qui sont dans le match le font. L’autre équipe aussi fait ça. Ils veulent autant que toi. »

Ce qui rend le triomphe d’autant plus satisfaisant.