Conquête de la coupe Stanley | «Ça change des vies» Julien BriseBois

« André était parti à rire. Il avait fait des vérifications auprès de la Ligue nationale et il avait eu la confirmation qu’on pouvait mettre mon nom sur la coupe si on la gagnait. On l’avait fait mettre au contrat... Ça, c’était au mois d’août 2001 et j'ai remporté la coupe en septembre 2020, 19 ans plus tard. »