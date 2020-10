Un «attaquant buteur» en renfort pour l'Impact

L'Impact de Montréal a annoncé jeudi avoir fait l'acquisition de l'attaquant américain Mason Toye du Minnesota United FC, en retour de 150 000$ d'allocation générale en 2020, de 450 000$ d'allocation générale en 2021 et d'un choix de deuxième ronde au SuperDraft de la MLS en 2021.

« Nous sommes contents de l'acquisition de Mason qui a le profil qu'on désirait, c'est-à-dire un attaquant buteur qui, malgré son jeune âge, a déjà démontré ses capacités et ses qualités dans cette ligue, a mentionné le directeur sportif de l'Impact de Montréal, Olivier Renard. ll cadre aussi dans notre philosophie sportive d'avoir dans l'effectif des jeunes à haut potentiel. »

Toye, âgé de 21 ans, a été sélectionné au 7e rang du SuperDraft 2018 de la MLS par Minnesota comme joueur Génération Adidas. En MLS, il a marqué sept buts et amassé quatre passes décisives en 42 matchs, dont 17 titularisations, et 1 604 minutes de jeu. Il a également marqué un but et disputé cinq matchs en prêt au Colorado Springs Switchbacks FC (USL) en 2018. L'année suivante, il a aussi été prêté au Forward Madison, en USL League One, et y a disputé sept matchs.

Sur la scène internationale, l'attaquant a été sélectionné par l'équipe nationale américaine dans les catégories U19, U20 et U23. Il a notamment marqué un but avec la sélection des moins de 23 ans, le 9 septembre 2019 contre le Japon.

Toye rejoindra l'équipe au New Jersey et devrait être disponible pour le match du mercredi 7 octobre à Columbus.