Les Blue Jays déjà éliminés | Ryu ne l’avait tout simplement pas

Les Blue Jays ont été éliminés des séries de la MLB mercredi soir en s’inclinant 8-2 face aux Rays.

Le match a bien mal commencé pour Hyun-Jin Ryu. En première manche, il a accordé quatre coups sûrs, et a vu Bo Bichette aussi commettre une erreur derrière lui. Mais heureusement pour les Jays, les Rays n’ont marqué qu’une seule fois.

Les quatre coups sûrs en première manche égalaient le total des Rays la veille, eux qui n’avaient obtenu que quatre coups sûrs durant tout le match numéro un de la série.

Les malheurs de Ryu se sont poursuivis en deuxième manche donnant trois coups sûrs aux quatre premiers frappeurs de la dont une longue balle de deux points à Mike Zunino. C’était alors 3-0 pour les Rays et les Jays étaient déjà dans le trouble.

Les tirs de Ryu atteignaient très rarement la marque des 90 miles à l’heure, un autre mauvais signe pour les Jays.

Bichette a eu de la difficulté défensivement toute la soirée, commettant une deuxième erreur en deuxième manche, ce qui a ouvert la porte à un grand chelem de Hunter Renfroe. À 7-0, c’était la fin pour Ryu.

En 1 manche et 2/3, Ryu a donné huit coups sûrs et sept points, dont trois mérités.

Pour sa part, Tyler Glasnow a été très bon pour les Rays, lançant six manches, donnant six coups sûrs, deux points et retirant huit frappeurs sur des prises.

Danny Jansen est le seul qui avait le numéro de Glasnow, répliquant pour les Jays avec deux retentissants circuits en solo. Après son deuxième, les Jays tiraient de l’arrière 8-2 en 5e manche et c’est de cette façon que ça s’est terminé.

À la suite de cette défaite, la saison 2020 des Blue Jays est aussi terminée.