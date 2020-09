«Le Lightning a toujours donné l’opportunité aux Québécois de se faire valoir» -Frantz Jean

« Dans tous les hauts et les bas de joueur dans une carrière de joueur et après ça, d’entraîneur, finalement, dans un moment précis, tu soulèves la coupe Stanley. Tu revis ces moments-là. Ça a vraiment été une soirée très, très spéciale dans ma vie, hier soir. »

Deux moments d’émotions plus forts que d’autres : la conversation avec sa femme et son fils et le moment où il a pris la coupe dans ses mains.

Et qu’est-ce que représente le Lightning aux yeux de Frantz Jean? Quelle valeur l’équipe véhicule-t-elle?