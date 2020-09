Échangé à Vancouver | «Ce sont des montagnes russes d'émotion pour moi» -Evan Bush

Bush passe d’une équipe qui n’a pas de domicile fixe, à une autre. Les Whitecaps ne joueront plusau Canada cette saison, tout comme l’Impact.

« Ça fait vraiment suer. Mais que voulez-vous, ce n’est vraiment pas facile présentement pour les équipes du Canada. Si cela n’avait pas été de Marc Dos Santos et de Youssef Dahha, je n’y aurais même pas pensé. Cela aurait été difficile pour moi d’intégrer un tout nouveau groupe dans la situation actuelle. »

Même si les deux premiers gardiens des Whitecaps sont blessés à long terme, incluant le Québécois Maxime Crépeau, Bush n’a pas obtenu de garantie qu’il sera le gardien partant à Vancouver.

Les meilleurs moments

Parmi les trois plus beaux souvenirs de Bush dans l’uniforme de l’Impact, on y retrouve deux moments survenus en Ligue des champions.

« Le match contre Alajuelence, où nous nous sommes qualifiés pour la finale de la Ligue des champions. Je n’ai jamais été aussi heureux d’accorder quatre buts », a-t-il lancé en riant.

« Le match au Stade olympique face à Pachuca, quand Cameron Porter a marqué son fameux but. Finalement, le dernier match au Red Bull Arena, quand on les a éliminés en séries pour se retrouver en finale de conférence face à Toronto. »

L’amour, juste de l’amour

Bush a reçu des milliers de témoignages d’amour depuis 24 heures et cela ajoute à ses émotions.

« C’est incroyable de voir tous les messages que je reçois. Ça me touche vraiment et ça rend ce moment encore plus difficile. Mais c’est la vie. J’ai toujours travaillé au maximum de mes capacités pour ce club et on dirait que là, ça me revient. »