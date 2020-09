Les séries commencent mardi pour les Blue Jays

En raison de leur défaite dimanche, les Blue Jays sont obligés de voyager à Tampa Bay pour y affronter les Rays dans la courte série deux de trois. Les Rays ont été la meilleure équipe de la Ligue américaine dans cette saison écourtée avec une fiche de 40-20.

Mais, à la surprise de tous, ce ne sera pas le partant numéro un de l’équipe Hyun Jin Ryu qui lancera le match numéro un pour les Jays mais bien Matt Shoemaker. Il affrontera Blake Snell.

Certains diront qu’il est toujours plus intelligent d’envoyer son meilleur lanceur dès le premier match de la série. Mais dans une série aussi courte, tu dois trouver le moyen de gagner au moins un des deux premiers matchs.

Ryu cette saison a eu beaucoup de succès lorsqu’on lui donnait une journée de repos de plus. C’est exactement ce qu’il aura en montant sur la butte mercredi et non mardi.

Les Rays n’ont qu’une fiche de 9-8 lorsqu’ils affrontent des gauchers cette saison. Malheureusement, Ryu montre une moyenne de points mérités de 4,05 dans sa carrière en séries.

L’expérience en séries est un département dans lequel les Jays n’ont pas beaucoup de profondeur. Les Vladimir Guerrero Jr, Cavan Biggio, Alejandro Kirk, Bo Bichette et plusieurs autres en seront à leur première présence en séries.

Heureusement, Guerrero a connu ses meilleurs moments de la saison en fin de campagne cognant 12 coups surs dans les sept derniers matchs avec deux circuits et huit points produits.

Attention à la défensive des Blue Jays qui cette saison en a arraché, ils ont donné 44 points non-mérités.

Le match numéro un de la série entre les Rays les Jays débutera mardi soir à 17h. Notons que tous les matchs de la série auront lieu à Tampa.

En vertu de leur dossier, les Blue Jays ne retourneront plus à Buffalo cette saison, là où ils ont maintenu un dossier positif.