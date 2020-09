«On essaie de se battre avec nos moyens» -Thierry Henry

L’Impact de Montréal vient de disputer six matchs en 19 jours. Et il en disputera cinq autres en 15 jours aux États-Unis au début du mois d’octobre. Une situation qui épuise physiquement et mentalement les joueurs.

L’entraîneur Thierry Henry l’a reconnu durant son point de presse.

« Nous savions que ça allait être dur. Il y a des gens blessés, nous sommes loin des familles et nous ne jouons pas à la maison. Quand tu joues autant de matchs à 10, que tu voyages et que tu n'es pas à la maison, on a vu ce qui s’est passé lors des deux derniers matchs. Nous avons vu un peu de fatigue physique. »

Et on ne parle pas des absents en raison de blessures ou de suspension.

« Maintenant, va falloir gérer ça. On a perdu Luis (Binks)… Jouer sans Romell (Quioto) et sans Saphir (Taîder) nous a mis un coup, sur les deux derniers matchs. Ce n’est pas évident. ».