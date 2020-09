6,25 millions $ par saison | Contrat de quatre ans pour Jeff Petry

Le défenseur Jeff Petry a signé une prolongation de contrat de quatre ans, vendredi, avec le Canadien de Montréal.

L'entente, qui est valide jusqu'à la fin de la saison 2024-2025, se veut d'une valeur annuelle moyenne de 6,25 millions de dollars (26 millions $ US au total).

Lors d'un appel-conférence, Petry a dit que c'était le directeur Marc Bergevin qui avait pris les devants dans ce dossier.

« J'étais intéressé. Avec tout ce qui se passe présentement dans le monde, je savais que cela aurait une incidence sur mes plans. Nous avons eu quelques bonnes discussions. »

Il a d’ailleurs commenté les récentes acquisitions de son patron.

« Je pense que les deux transactions avec (Jake) Allen, dans les buts, et Joel Edmundson sont vraiment des pas dans la bonne direction. »

Petry, 32 ans, a récolté 40 points en 71 matchs la saison dernière (11 buts, 29 mentions d'aide). Il s'agissait d'une troisième saison consécutive de plus de 40 points pour le défenseur droitier.

« Les grandes décisions sont hors de mon contrôle, mais j’ai parlé à des joueurs comme Gallagher tout au long du processus. Il est un élément clé. Tout comme Phil (Philippe Danault). »

« Il y avait plein de facteurs à tenir compte : la famille, le club, le dollar… Globalement, avec mon épouse, on a estimé que nous étions confortables où nous vivions. Il y a le plaisir que j’ai à jouer pour cette équipe et la façon dont cette équipe a traité mon épouse et ma famille. »

« C’était aussi différent de la situation dans laquelle nous étions (lors du précédent échange). Nous attendions un enfant. Nous en avons trois… »

Petry a distribué 177 mises en échec cette saison. En dix rencontres de séries éliminatoires, il a inscrit deux buts gagnants et obtenu une passe.

En 11 saisons dans la LNH, le défenseur a obtenu 253 points (69 buts, 184 passes) en 680 matchs de saison régulière avec le Canadien et les Oilers d'Edmonton.