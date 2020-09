L'Impact s'incline 3-1 | «Défensivement, on a pris l'eau» -Wandrille Lefèvre

Effectif épuisé et incapacité de freiner l’adversaire sur les coups de pied arrêtés: voilà les deux éléments qui expliquent la défaite de 3-1 de l'Impact de Montréal, mercredi, contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

En conversation avec Mario Langlois aux Amateurs de sports, Jeremy Filosa et Wandrille Lefèvre sont revenus sur la rencontre disputée dans la région de Boston.

« On savait que ça allait être difficile, a noté Lefèvre. J’ai plutôt aimé l’entame du match, mais passé la demi-heure de jeu, j’ai senti que la pédale était de moins en moins appuyée. Et, défensivement, on a pris l’eau. Et on a payé sur coup de pied arrêté.