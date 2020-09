Prochaine saison de la LNH | «Bettman veut acheter du temps, car il souhaite que les amateurs puissent revenir dans les gradins»

«Bettman a fait une sorte d’état des lieux. Il a tenté d’éclairer l’avenir de la LNH. C’est important de souligner que les villes de Dallas et de Tampa Bay ne sont pas des marchés de hockey traditionnels pour le circuit. C’est la première dans l’histoire que deux formations du sud des États-Unis s’affrontent en finale de la coupe Stanley. En résumé, le commissaire veut acheter du temps, car il souhaite que les amateurs puissent revenir dans les gradins, du moins quelques milliers par match. C’est très important. Or, plus il attend, plus il aura un calendrier serré…»