Les Islanders éliminés | Le Lightning disputera la coupe Stanley aux Stars

Un but d’Anthony Cirelli à 13:18 de la prolongation a permis au Lightning de Tampa Bay de vaincre les Islanders de New York 2-1, jeudi, et ainsi de se qualifier pour la finale de la coupe Stanley.

Le Lightning remporte la finale de l’Association de l’Est quatre victoires contre deux et fera face aux Stars de Dallas, dès samedi soir, dans la ville bulle d’Edmonton.

Après avoir capté une passe de Barclay Goodrow, Cirelli a décoché une rondelle qui a a frappé le poteau de gauche avant de heurter la jambière du gardien Semyon Varlamov et de franchir la ligue de but.

Brock Nelson a eu une chance en or de remporter le match pour les Islanders quand il a bénéficié d'une échappée, mais Andrei Vasilevskiy a fait l'arrêt avec son épaule. Vasilevskiy a effectué 46 arrêts.

Outre Cirelli (3e but), Victor Hedman (9e) a inscrit l’autre réussite du Lightning.

Devon Toews (2e) a riposté pour les Islanders.