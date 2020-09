Film sur Guy Lafleur | Respecter «un être avec son franc-parler» -Christian Larouche

Les négociations se sont déroulées avec Martin, le fils de Guy. Cristian Larouche admet qu’il flottait quand il est sorti d’un souper avec Guy Lafleur et sa famille, les droits du film en mains.

« J’avais signé avec Guy Lafleur. Mon rêve… Je ne sais même pas le chemin que j’ai pris pour revenir à la maison. »

Franc-parler

Maurice Richard a fait l’objet d’un film. Jean Béliveau, d’une mini-série. Pour Guy Lafleur, Christian Larouche voulait, là aussi, donner la mesure de l’homme et de l’athlète.

« On veut faire un film pour le grand public et ne pas le décevoir. Mais question était: « Est-ce que (la famille) va nous permettre d’aller dans des endroits où Guy a eu des moments sombres? » Et ils m’ont dit oui.

« Pour moi, c’était une condition sine qua non. Si je ne pouvais pas faire ça, je ne l’aurais pas fait. Ça ne m’intéressait pas.