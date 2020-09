Impact | Période noire pour Rudy Camacho

Comble de malheur, Camacho ne connait pas une bonne première saison. Heureusement pour lui, le club met le doigt sur le problème assez rapidement. Un mauvais dosage de médicaments qu’il doit prendre le rend souvent trop fatigué.

Une fois ce problème réglé, Camacho reprend un peu confiance et commence à enchainer des matchs plus convaincants. Mais la pente est longue à remonter, aux yeux des partisans il doit encore prouver qu’il vaut 3M$ (sur 4 ans).

La saison 2020

Camacho a gagné la confiance de Thierry Henry en charnière centrale. Il déloge même Rod Fanni du poste de partant, et c’est lui qui devient l’homme de confiance aux côtés du jeune Luis Binks. La décision de l’entraîneur semble justifiée; Camacho travaille fort et l’Impact encaisse moins de buts que par le passé.

Camacho connaît même un de ses meilleurs matchs avec l’Impact contre le Toronto FC, marquant un but. Camacho se retrouve sur la liste des finalistes au titre de joueur de la semaine en MLS. Il obtient aussi une place sur l’équipe hebdomadaire d’étoiles de la ligue.

Tout semble bien se passer pour lui. Il joue avec confiance, il dégage plusieurs ballons, il est combattif, perd peu de duels et semble de plus en plus s’imposer comme un leader de l’équipe. Mais à ses yeux, il n’est pas encore là où il le voudrait.

« Je ne pense pas être encore à mon sommet, dira-t-il après avoir reçu ces honneurs. Pour cela il faudrait que je retrouve le niveau que jamais en Belgique. Je travaille encore pour remonter à ce niveau.

La chaîne débarque

Déjà dans le match dans lequel il avait marqué à Toronto, Camacho commet une faute sur Jozy Altidore dans la surface, et les Torontois obtiennent un penalty.

Heureusement, les rouges tentent un jeu truqué qui ne fonctionnera pas.

Dans le match suivant, toujours contre Toronto, Camacho prend un coup franc dans son territoire dans les derniers instants du match, mais remet bêtement le ballon dans l’axe au milieu Nick DeLeon. Ce dernier n’a qu’à refiler vers Altidore qui s’échappe et marque! L’Impact perd ce match 2-1. Une défaite lourde de conséquences.

Jusqu’à ce moment, tout le monde est prêt à lui pardonner.

« Des erreurs, tout le monde en commet, a lancé Henry. Ça ne sert à rien de tout mettre sur les épaules d’un joueur qui se sent déjà mal. C’est en faisant des erreurs que l’on apprend. On espère juste que ça ne se reproduira pas.

Quelques jours plus tard à Vancouver, alors que l’Impact a le vent dans les voiles avec une avance de 4-1, Camacho tente de bloquer un centre en glissant dans la surface de réparation. Malheureusement le ballon frappe sa jambe et trompe la vigilance de Clément Diop. C’est un but contre son camp pour le Français. Heureusement, l’Impact termine le travail et gagne 4-2.