Le carton rouge de Camacho | «Un geste bête et égoïste» -Arcadio Marcuzzi

Dans une rencontre avec un grand enjeu, il importe de maîtriser ses émotions. Ce qui n’a pas été le cas de Rudy Camacho qui n’a rien de moins que coûté le match à l’Impact de Montréal.

Son geste de colère à la 37e minute a mené à son expulsion et au premier but des Whitecaps. Et l’Impact a dû se défendre à 10 contre 11 par la suite.

« C’est vraiment dommage, parce que, les Whitecaps, ce n’est pas une bonne équipe, affirme l’analyste Arcadio Marcuzzi. Elle a toutes les difficultés du monde à générer du foot. Elle encaisse beaucoup de buts. Elle n’en marque pas vraiment. L’impact aura pu obtenir un résultat.