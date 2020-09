Tennis, politique, soccer | «Ça a été mon triathlon à moi» -Richard Legendre

Richard Legendre a reçu mardi soir l’hommage Jacques Beauchamp remis par SPORTSQUEBEC.

Figure bien connue du sport et de la politique depuis près de cinquante ans, Richard Legendre a survolé sa carrière en compagnie de Mario Langlois aux Amateurs.

Invité à commenter le prix reçu, l’ex-sportif a offert une jolie image.

« Moi, mes deux passions, ça a été le sport et le Québec. Là, de recevoir un prix de SPORTSQUEBEC, ça boucle la boucle. Ça fait plaisir, ça chaud au cœur. On ne court pas après ça, mais quand ça vient, on l’accueille à bras ouverts. »

Avec le recul, Richard Legendre estime qu’il a été chanceux de pouvoir continuer de gagner sa vie dans le monde du tennis après ses années de compétition.

« Le tennis n’occupait pas la place qu’il occupe aujourd’hui. Et puis, le tennis m’a ouvert toutes les portes. »

Directeur des Internationaux de tennis du Canada, homme politique au sein du Parti québécois et puis membre de la direction au sein de l’Impact de Montréal, Richard Legendre a eu une carrière bien remplie.

« Je me plais à dire que ça a été mon triathlon à moi. J’en suis fier, parce que, en triathlon, je nage comme une roche. »