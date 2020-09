Premier but avec l'Impact | «Ce fut un moment inoubliable» -Samuel Piette

Comme il l’avait expliqué après la rencontre, l’ensemble des réactions – entraîneur, coéquipiers sur le terrain et dans les estrades – a fait chaud au cœur du Québécois.

Il a aussi eu une pensée pour sa conjointe et son enfant, né il y a quelques semaines.

Plus en avant

Cela fait déjà un certain temps que Thierry Henry a demandé à son milieu de terrain de jouer plus en avant, plus haut, d’être plus offensif.