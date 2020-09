Troisième match en une semaine | La fatigue sera un facteur pour l'Impact

L’Impact jouera aussi, dimanche prochain, au Red Bull Arena, face à l’Union de Philadelphie.

Mis à part la fatigue, Henry doit aussi négocier avec l’absence d’Emanuel Maciel.

L’Argentin devient tranquillement un membre important de l’équipe et il sera suspendu pour le match de mercredi, lui qui a écopé d’un carton rouge lors du dernier match.

Il n’est toujours pas clair si Henry optera pour un remplaçant qui jouera au même poste, ou s’il devra modifier son schéma pour pallier à sa perte.

« C’est exactement la question qu’on se pose en ce moment. C’est vrai que «Manny» devient un joueur de plus en plus important pour nous. Nous allons tester des choses à l’entrainement aujourd’hui. On verra ce que l’on faire. Mais c’est vrai que ce n’est pas facile à gérer. Tu ne peux pas prévoir des cartons rouges, tu peux juste t’ajuster. »

Pour Zachary Brault-Guillard, la perte de Maciel fait mal.