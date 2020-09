Eleider Alvarez voudrait terminer ça différemment

Yvon Michel y voit une ressemblance avec la carrière de Jean Pascal. Ce dernier est venu cogner à la porte de l’entraineur Stéphane Larouche, dans le but de voir s’il le prendrait sous son aile. Larouche a accepté avec certaines conditions strictes. Le mariage a finalement été bénéfique pour le double champion du monde.

Ramsey comprend aussi qu’Alvarez désire terminer sa carrière sur une note plus positive, et il est prêt à poursuivre avec lui dans ce projet.

« Ça me ferait plaisir de l’accompagner là-dedans, pour encore deux ou trois combats, mais je dois voir dans le gymnase qu’il est capable de tenir tête à ses adversaires, même lors des sessions de « sparring ». Il doit me démontrer quelque chose. »

Mais pour Michel, il est clair qu’il doit faire un ménage dans sa vie avant de poursuivre. Son agent Stéphane Lépine aborde dans le même sens.

« S’il revient, il faut que ce soit pour les bonnes raisons, il n’y a pas que l’argent dans la vie. Il doit se dévouer à 100% à son sport. Après être devenu champion du monde, Alvarez m’écoutait moins, avec les résultats que l’on connait. Il ne peut plus tourner les coins ronds. »

Selon Lépine, Alvarez ne sait toujours pas ce qu’il veut faire de son après carrière, mais peu importe, il doit commencer à préparer cela aujourd’hui.

« Ce n’est vraiment pas facile l’après-carrière pour un boxeur. C’est un sport vraiment cruel. Parfois je lui parle de devenir entraineur pour le grand public, mais si c’est le cas, il doit commencer à apprendre à être entraineur dès aujourd’hui. »

Des problèmes dans sa vie personnelle

Eleider a vécu des moments difficiles lorsqu’il a dû reconsolider sa vie familiale colombienne avec sa nouvelle vie de boxeur en Amérique du Nord.

Il était devenu moins clair dans son esprit comment gérer le tout, une fois être devenu champion du monde. Sa conjointe et ses enfants sont maintenant ici à Montréal, mais tout n’est pas encore clair dans son esprit aujourd’hui.

Il doit faire la paix spirituellement entre qui il était lorsqu’il a quitté sa famille en Colombie il y a plusieurs années, et qui il est aujourd’hui. Et surtout si l’un et l’autre peuvent coexister.