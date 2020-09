Réactions des coéquipiers et entraîneurs | «Ça fait très chaud au cœur» -Samuel Piette

« Il arrive à se retrouver dans de bonnes situations et on a une façon de jouer qui lui permet de se retrouver dans cette situation. Je savais que ça allait arriver assez rapidement (ce premier but). Il a marqué.

« Et, oui! J’étais vraiment content parce que ça fait un petit moment qu’il attend ça, que tout le monde attend ça... La dernière fois qu’il avait marqué un but, il m’a dit… Il avait six ans. C’était dans son jardin. »

Plaisir collectif

De l’aveu même du principal intéressé, le plaisir procuré par cette réussite s’avère bien plus satisfaisant au terme d’une victoire.

« Marquer mon premier but en MLS et encaisser une défaite, ça n’aurait pas été pareil », a dit Piette qui a épilogué, à la demande des médias, sur les réactions de ses coéquipiers et de son entraîneur.