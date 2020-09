Grand Prix de Toscane | Retour à la réalité

Hamilton en chiffres

Vous aimez ça, les chiffres? Ceux de Lewis Hamilton donnent le vertige: 95 poles positions, 90 victoires, six championnats du monde (bientôt sept, de toute évidence). Ajoutez à cela qu’il a signé le tour le plus rapide en course (qui s’accompagne maintenant d’un point boni) à 51 reprises, ce qui le place au second rang derrière Schumacher (77). Ce record sera peut-être plus difficile à battre, mais il n’est pas hors de portée non plus.

Ses dénigreurs chantent toujours la même chanson: «on sait bien, il conduit une Mercedes!». Ces pisse-vinaigre oublient une chose: les plus grands ont rarement conduit des tracteurs. Peu importe l’époque, Fangio, Clark, Stewart, Prost, Senna, Schumacher ont toujours su choisir la bonne équipe au bon moment.

Si Stirling Moss avait eu le même flair que Fangio, il ne serait pas passé à l’Histoire comme «le champion sans couronne». Idem pour Emerson Fittipaldi et Jacques Villeneuve, qui auraient eu un ou deux titres de plus s’ils n’avaient pas choisi de démarrer leur propre écurie. Cela vaut aussi pour Fernando Alonso, qui a gaspillé ses quatre dernières saisons de F1 chez McLaren.

Ces mêmes gérants d’estrades oublient aussi que Hamilton a gagné des courses même lorsqu’il n’avait pas la meilleure voiture – ce qui était le cas lors de ses quatre dernières saisons chez McLaren (2009 à 2012). Statistique encore plus éloquente: Lewis Hamilton a gagné au moins une course à chaque saison depuis qu’il est en F1, soit depuis 2007.

N’oublions pas, par ailleurs, qu’il y a un autre pilote qui dispose exactement de la même voiture et il est plutôt, disons, évanescent…

«Haters are gonna hate», comme on dit sur les réseaux sociaux, mais Hamilton est un des plus grands. Point.