Grand Prix de Toscane | Victoire pour Hamilton et sortie de piste pour Stroll

C’est finalement Lewis Hamilton qui a remporté le Grand Prix de Formule 1 de Toscane alors que non pas un, mais deux drapeaux rouges ont été nécessaires en cours de course. Plusieurs sorties de pistes et abandons sont d’ailleurs survenus pendant l'épreuve.

Victime de ce qui semble être une crevaison ou peut-être un bris de suspension, le Québécois Lance Stroll a effectué une sortie de piste au 44e tour qui l’a mené à frapper le mur de sécurité de plein fouet. Avant cette sortie de piste, Stroll se trouvait en quatrième position. Par chance, le pilote ne semble pas avoir été lors de l’incident.

Hamilton, parti de la pole position, a perdu la tête face à son coéquipier Mercedes Valtteri Bottas alors qu'ils se battaient dans le premier virage, et ce, tout juste avant que la course ne soit neutralisée par une voiture de sécurité dû à un accident impliquant Max Verstappen, Pierre Gasly et Kimi Raikkonen.

Hamilton a toutefois devancé aisément devancé son coéquipier après le troisième départ pour se diriger vers la victoire.

Alexander Albon a complété le podium et c’est Daniel Ricciardo qui a obtenu la quatrième place de cette épreuve qui a vu en tout huit pilotes être contraints à l’abandon.