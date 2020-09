Les Stars prennent l'avance dans la série contre les Golden Knights

Les Stars de Dallas ont défait les Golden Knights de Las Vegas 3-2, jeudi. par la même occasion, ils ont pris une avance de 2-1 dans la série.

C'est l'ancien des Canadiens de Montréal, Alexander Radulov, qui a scellé lissu de la rencontre marquant 31 secondes après le début de la prolongation.

Il a déjoué le gardien adverse, Robin Lehner. à l'aide d'un tir précis, à la suite d'une passe de Joe Pavelski.

Il s'agissait du troisième but de la carrière de Radulov en prolongation, son deuxième cette saison, et de son huitième but des présentes séries.

Jamie Oleksiak et Jamie Benn ont été les autres marqueurs des Stars. Leur gadien, Anton Khudobin, a stoppé 38 lancers.

Shea Theodore et Alex Tuch ont compté pour les Golden Knights.

Le quatrième match sera présenté samedi soir, à 20 h.