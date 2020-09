Association de l'Ouest | Radulov donne la victoire aux Stars

Un but d'Alexander Radulov après 31 secondes de jeu en prolongation a mené les Stars de Dallas à une victoire de 3-2, jeudi, face aux Golden Knights de Las Vegas.

Il s'agissait du troisième but de la carrière de Radulov en prolongation, son deuxième cette saison, et de son huitième but des présentes séries.

Les Stars ont les devants 2-1 dans la finale de l'Association de l'Ouest de la LNH.

Jamie Oleksiak (4e) et Jamie Benn (6e) ont inscrit les autres buts des Stars, tandis qu'Anton Khudobin a repoussé 38 rondelles.

Shea Theodore (7e) et Alex Tuch (9e) ont riposté pour les Golden Khights. Le gardien Robin Lehner a fait 20 arrêts.