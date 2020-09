Danault sur le marché des échanges? | «Je vois beaucoup de remises en question par rapport à l'argent» -Dany Dubé

Phillip Danault est-il sur le marché des échanges? C’est ce que laisse entendre le reporter spécialisé Elliotte Friedman, soutenant que le directeur général Marc Bergevin tâte actuellement le terrain quant à la valeur de son attaquant.

L’animateur Mario Langlois a discuté de cette information avec Dany Dubé, l’analyste des matchs du Tricolore au 98.5 FM. Jusqu’à quel point le Canadien est-il prêt à échanger son joueur de centre le plus fiable ces dernières années?

Après l’élimination du Canadien au mains des Flyers, Danault ne s’est pas caché qu’il voulait être payé à sa juste valeur et qu’il voulait apporter sa contribution en attaque, même s’il avère être un superbe centre défensif. Il a d’ailleurs lui-même admis qu’il fallait qu’il soit « moins gentil ».

« Si on veut dénaturer Phillip Danault, c’est la bonne façon », estime Dubé.

« Il ne sera jamais autre chose que ce qu’il est actuellement. Il va s’améliorer, mais est-ce qu’on veut faire de lui un joueur différent? Lorsque l’on arrive dans la Ligue nationale, on ne fait qu’amener à maturité les qualités qu’on a. Qui sont presque innées. On n’est plus en train de changer un joueur...