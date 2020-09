À neuf secondes de la fin | Kucherov mène le Lightning à la victoire

Un but de Nikita Kucherov avec neuf secondes à faire à la troisième période a permis au Lightning de Tampa bay de vaincre les Islanders de New York 2-1, mercredi, et ainsi de prendre les devants deux victoires à zéro dans la finale de l'Association de l'Est de la LNH.

Tandis que le Lightning attaquait sans relâche en fin d'engagement, Ryan McDonagh a rejoint Kucherov (6e) avec une passe transversale et le tir foudroyant de ce dernier a touché la cible.

Victor Hedman (7e) a marqué l'autre but des vainqueurs. Andrei Vasilevskiy a effectué 27 arrêts devant le filet de la formation de Tampa.

Matt Martin (5e) a inscrit l'unique but des Islanders. Semyon Varlamov a repoussé 19 rondelles.