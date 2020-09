Défaite à la 89e minute | «Une erreur, ça se paie cash» - Zachary Brault-Guillard

Pour ce qui est de la séquence qui a mené au but gagnant, le joueur de l’Impact n’a pas voulu commenter.

« Je n’ai pas besoin de faire la lecture. Vous le voyez par vous-même…. »

Cela dit, tout n’était pas noir pour l’Impact. Et Brault-Guillard l’admet.

« Notre système de jeu. On le comprend de plus en plus. On a de bonnes séquences offensivement et défensivement. On se bat sur tous les ballons. On voit beaucoup de replis défensifs. On a fait un très, très bon match.

Donner le match