LNH | Le trophée Jack-Adams à Bruce Cassidy

Bruce Cassidy des Bruins de Boston est le lauréat du trophée Jack-Adams remis à l'entraîneur-chef ayant le plus contribué aux succès de son équipe.

Sélectionné par les membres de l'Association des diffuseurs de la LNH, le nom de Cassidy s'est retouvé sur 82 des 132 bulletins de votes, 37 d'entre eux étaient des votes de première place, pour 288 points.

Alain Vigneault des Flyers de Philadelphia (32 votes de première place, 252 points) et John Tortorella des Blue Jackets de Columbus (28 votes de première place, 198 points) ont terminé aux deuxième et troisième rangs du scrutin.



Sous Cassidy, les Bruins (44-14-12 en 70 matchs) ont dominé la LNH pour les points (100) et le pourcentage de points (.714) afin de remporter le trophée des Présidents.