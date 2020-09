Entrée en matière de Guillaume Latendresse et Maxim Lapierre au 98.5

Guillaume Latendresse et Maxim Lapierre, créateurs du podcast La poche bleue, ont amorcé leur collaboration au 98.5, mercredi, à l’émission Les Amateurs de Sports, avec Mario Langlois.

Les anciens joueurs du Canadien de Montréal ont expliqué la genèse de leur projet commun qui a vu le jour… un mercredi soir au plus fort de la pandémie.

« Du jour au lendemain, on a eu des appels et depuis ce temps-là, je suis obligé de parler à Guillaume une fois par semaine », a noté, non sans humour, Maxim Lapierre, en provenance de Berlin, où il réside.

« Ça a vraiment parti bizarrement un mercredi soir. On l’a réessayé le jeudi… Ça a été vraiment une histoire d’amour. Les gens sont tellement passionnés », a renchéri Guillaume Latendresse.

Les deux analystes ont ensuite parlé de leurs retours à Montréal après avoir été échangés par le Canadien, ils ont discuté de la situation de Max Domi avec le Tricolore et des écarts de conduite d’entraîneurs comme John Tortorella.

Une excellente entrée en matière pour la saison qui s’en vient.

On les écoute…