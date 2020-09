Partenariat avec La Poche Bleue | Guillaume Latendresse et Maxim Lapierre deviennent collaborateurs au 98.5

« Nous sommes très heureux qu’une organisation comme Cogeco Média nous offre leur confiance et l’opportunité de faire connaître notre podcast, a déclaré Maxim Lapierre. En faisant équipe avec Cogeco Média et l’ensemble de ses stations parlées partout au Québec, nous espérons pouvoir poursuivre notre objectif de divertir les auditeurs tout en faisant la promotion des produits québécois ».

« Nous sommes fiers de nous joindre à une équipe comme Cogeco qui profite d’un rayonnement important partout dans la province », a ajouté Latendresse.

Les amateurs du podcast pourront continuer d'écouter les épisodes en direct le mercredi soir sur la chaîne YouTube accessible via le www.LaPocheBleue.com.

Depuis le début d’avril, La Poche Bleue a généré plus de 500 000 visionnements sur YouTube et totalise déjà plus de 30 000 abonnés sur ses réseaux sociaux.