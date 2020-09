Les Golden Knights créent l'égalité dans la finale d'association

Robin Lehner a repoussé 24 tirs et les Golden Knights de Las Vegas ont blanchi les Stars de Dallas 3-0, mardi, lors du deuxième match de la finale de l’Association de l’Ouest disputée dans la ville-bulle d’Edmonton.

Lehner a inscrit un deuxième jeu blanc consécutif après avoir réalisé le fait d'armes lors de la septième rencontre de la demi-finale de son association contre les Canucks de Vancouver.

Marc-André Fleury était devant le filet de la formation de Las Vegas lors du premier match contre les Stars, perdu 1-0.

Paul Statsny a inscrit un but (3e) et obtenu une mention d’aide pour les vainqueurs. William Karlson (4e), lors d’un avantage numérique, et Tomas Nosek (2e), à la suite d’un tic-tac-toe avec deux coéquipiers, ont complété.

Le gardien Anton Khudobin a été chassé de la rencontre après avoir accordé les trois buts sur 27 tirs. Jake Oettinger a disputé la troisième période dans ce qui était son premier match dans la LNH.

Ce dernier est ainsi devenu le premier gardien en 55 ans à disputer le premier match de sa carrière lors du tour éliminatoire précédant la finale de la coupe Stanley.