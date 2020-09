Ron Fournier à la retraite | «J'ai été privilégié d'avoir eu deux carrières aussi captivantes»

L’animateur a rappelé l’histoire d’un de ses amis dans les forces de l’ordre qui a dû prendre sa retraite à l’âge de 65 ans. À son corps défendant. Rien de ce genre avec Ron Fournier.

« Ça a été mûri. Ça a été pensé et c’est maintenant un fait accompli. »

Deux carrières

« J’ai été privilégié d’avoir vécu deux carrières aussi captivantes, celle d’arbitre et en communications, à la radio particulièrement. Je ne suis pas triste. Je peux te le confirmer. Je me lance avec Chantal (son épouse) et je n’ai aucune idée ce qui m’attend. C’est bien beau vivre dans le passé, mais là, c’est le présent et l’avenir à court et moyen terme. »

Cela dit, Ron Fournier admet que la pandémie change un peu la donne dans le contexte.

« Nous, on aime voyager. Là, il n’y a pas de voyages. On aime ça, les regroupements. Il n’y en a pas... On aime ça les restaurants : il n’y en a pas trop, trop. Alors, on s’est ajusté, un peu comme tout le monde. »

Tour comme le premier ministre du Québec, Ron Fournier a incité les gens à continuer à se protéger de la COVID. Pour sa part, François Legault a salué son départ à la retraite.