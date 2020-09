Championnat canadien | L’Impact a sa destinée entre ses mains

Même si plusieurs joueurs de l’Impact n’y étaient pas dans le passé, selon Piette, tout le monde comprend l’enjeu.

« Les joueurs ont tous saisi la signification de la rivalité. Il n’y a pas grand monde dans notre vestiaire qui les aime. Nous devons être aussi arrogants et confiants qu’eux. »

Piette se dit d’ailleurs de plus en plus à l’aise dans son nouveau rôle plus avancé sur le terrain.

« Quand tu joues une position que tu n’as jamais jouée avant, ça va te prendre quelques matchs avant de t’ajuster. Je me sens de mieux en mieux dans ce rôle plus offensif. Aussi, je garde mon rôle de récupérateur. Je pense que si j’arrive à maitriser cette position, ça fera de moi un bien meilleur joueur. »

Pas de match international cet automne

Piette, un membre de l’équipe nationale, est surement soulagé de ne pas devoir en plus jouer en équipe nationale cet automne, lui qui vient de devenir papa pour la première fois.

La FIFA a annoncé que les matchs de qualification de la Coupe du monde ne débuteront finalement pas avant le mois de mars. (Voir autre texte)

Mais en même temps, Piette croit que tout cela est dommage pour la progression de l’équipe nationale.

« Ça va faire quoi, huit ou neuf mois qu’on ne se sera pas vus? Ce qui faisait notre force récemment c’est qu’on se voyait beaucoup plus souvent. C’est vraiment dommage, mais en même temps je comprends la situation. »

Au moment où on se parle, on ne sait toujours pas si l’Impact devra s’exiler aux États-Unis pour terminer l’année. Mais tout porte à croire que oui. Si c’était le cas, les joueurs pourraient être partis de la maison pour deux à trois mois, et ce pour une deuxième fois cette année.

« Je n’ai pas encore assez d’information là-dessus pour décider si je vais y aller ou pas, a expliqué Piette. Est-ce que ce sera une bulle là-bas ou non? C’est sûr que ce ne sera pas facile. Mais en même temps, c’est notre job et ce serait difficile de dire non. »

