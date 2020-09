Jeremy Filosa salue le départ à la retraite de Ron | «Au bureau, Ron c’était comme mon père»

Une personnalité attachante

Mais au-delà du travail, Ron était une personne extraordinaire. Être Ron ce n’est pas facile. Tout le monde veut te parler.

Souvent, vers 17h00, Ron passait par mon poste.

« Es-tu prêt à partir? »

On marchait très souvent ensemble jusqu’au Centre Bell. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de gens reconnaissent Ron lorsqu’il marche dans la rue. C’est incroyable. Ron les saluait tous. Sur trois coins de rue, des dizaines d’amateurs l’accostaient à chaque fois pour lui dire bonjour.

On jasait de tout, de hockey, de l’Impact, du retour possible des Expos. Puis une fois rendu on s’installait dans le salon des médias. On soupait souvent ensemble, et il n’était pas rare que j’arrive à la caisse pour me faire dire que Ron avait déjà payé pour moi.

On regardait souvent les matchs ensemble du haut de la passerelle. Souvent, il devait descendre dans une loge entre deux périodes pour saluer des clients ou simplement des amis qui lui avaient demandé d’aller faire son tour.

Mais quand il ne descendait pas, on se parlait. Il me demandait toujours comment allait ma famille. Comment je m’arrangeais à la maison? Il me conseillait du mieux qu’il le pouvait. Il avait plus de vécu que moi et était capable de remettre les choses en perspective pour moi quand ça n’allait pas. Et je ne sais pas comment, mais quand ça n’allait pas, il le savait toujours.

Je savais que si quelque chose me dérangeait, la porte de son bureau était toujours ouverte. Que ce soit pour des frustrations reliées au travail ou même dans ma vie privée, Ron m’écoutait.

Je ne suis pas le genre de gars qui déballe son sac, je garde mes sentiments personnels pour moi. Je n’ai pas beaucoup d’amis proches. Mais Ron était une des seules personnes à qui je me confiais. Je savais que ça resterait entre les quatre murs de son bureau. En ce sens, il était un peu comme mon père, il ne me jugeait pas, et prenait le temps de me donner sa plus franche opinion.

À un moment donné, il y a eu un incident entre Michel Therrien et moi, qui a fait jaser à l’interne à la station. Une question que j’avais posée après un match n’avait pas été appréciée. Des appels avaient été placés auprès de mes patrons de l’époque. Je n’étais au courant de rien. C’est Ron qui est venu m’avertir de la situation et aussi me demander mon point de vue. Je sais qu’il a été impliqué dans la discussion qui a mené à un dénouement en ma faveur. Il ne me l’a jamais dit, mais je sais qu’il est allé au bat pour moi.