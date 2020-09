Grand Prix d’Italie | Le retour du boomerang

De la graine de champion

Non seulement Gasly a bien accusé le coup, mais il a répondu avec un podium lors de l’avant-dernière course de la saison 2019, au Brésil. Certains pilotes ne se seraient jamais relevés d’une telle humiliation; le Français a plutôt saisi l’occasion de montrer son intelligence, sa résilience et surtout, son caractère. Fouetté par l’orgueil, il s’est dès lors appliqué à démontrer que les bonzes de Red Bull avaient été trop vites sur la gâchette. On appelle ça de la graine de champion.

Onze ans après la victoire de Vettel sur ce même circuit, Gasly a mené à la victoire une voiture de l’équipe B (rebaptisée Alpha Tauri). Et pour enfoncer le clou davantage, son remplaçant, Alex Albon, accumule les contre-performances depuis le début de la saison.

On imagine déjà la conversation entre Dieter Mateschitz, fondateur de Red Bull et propriétaire des deux écuries, Christian Horner, directeur de l’équipe A, et Helmut Marko, responsable de la filière Red Bull :

- Bonjour messieurs.

- Salut Boss !

- Bon. On fait quoi, maintenant ?

- …

Beau casse-tête, direz-vous? Regardons le verre à moitié plein et appelons plutôt ça un heureux problème (insérez une émoticône de sourire ici).

Monza Karma

Quarante-cinq. C’est le nombre de pilotes qui ont trouvé la mort sur le circuit de Monza, courses de voitures et de motos confondues. Et encore, je ne compte pas les « dommages collatéraux » : plus d’une quarantaine de morts chez les spectateurs, dont 27 dans un même accident, en 1927.

Certes, le plus rapide des circuits est aussi un des plus anciens – il a été inauguré en 1922 –, mais ce temple de la vitesse traîne aussi la sinistre réputation d’être un cimetière de pilotes, n’étant dépassé à ce chapitre que par « l’enfer vert » (The Green Hell), le tristement célèbre Nurburgring.

Cela dit, réduire l’histoire de ces deux circuits légendaires serait terriblement injuste. Ils ont aussi été le théâtre de moments historiques : les victoires de Fangio et Stewart au Nurburgring font partie de la mythologie de la F1 et ceux qui sont parvenus à dompter cet interminable sentier en forêt – 21 kilomètres, 176 virages – ont été adoubés (non-officiellement) du titre de Ringmeister.

Outre leur ancienneté et leur taux de mortalité, ces deux circuits n’ont cependant rien en commun. Le tracé de Monza a été dessiné pour rouler le plus vite possible, en tout temps; malgré des modifications apportées au fil des décennies, il demeure synonyme de vitesse pure. Et contrairement au redoutable tortillard de l’Eifel, Monza n’a jamais cessé d’accueillir les Grands Prix de F1.

Les moments heureux ont été aussi nombreux, sinon plus, que les tragédies : les victoires des Ascari père et fils et du légendaire Tazio Nuvolari ont procuré de grandes joies au peuple italien, sans parler des victoires de la Scuderia Ferrari, qui ont un impact comparable à celui d’une coupe Stanley pour les Canadiens de Montréal.

Les plus grands ont tous gagné à Monza : Fangio, Moss, Clark, Stewart, Surtees, Peterson, Andretti, Lauda, Prost, Senna, Mansell, Schumacher, Vettel, Alonso, Hamilton… Un véritable Panthéon de la F1.

À cette liste digne d’un Temple de la renommée s’ajoutent maintenant les noms de Charles Leclerc et Pierre Gasly, deux jeunes pilotes qui marqueront, à n’en point douter, la prochaine décennie en F1. Rafraîchissant.