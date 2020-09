Le cheval Authentic a remporté la 146e édition du Derby du Kentucky, samedi, à Louisville. Il s’agit d’une troisième victoire en carrière pour le jockey John Velazquez à cette prestigieuse course.

Dés le départ, Authentic s’est emparé de la tête et a il réussi à s’y maintenir. Tiz the Law a bien tenté de lui voler la première position, sans succès. Ce dernier était le grand favori pour cette course.

Anecdote : Au terme de sa victoire, Authentic a renversé l’entraîneur Bob Baffert lors d’une légère saute d’humeur. Cela dit, rien de grave.

D’ailleurs, Baffert a obtenu sa sixième victoire au Derby du Kentucky.

L’événement devait initialement avoir lieu le premier samedi du mois de mai, mais a été reporté en raison de la pandémie de COVID-19.

Tiz the Law a remporté la première course de la triple couronne, en juin, soit le Belmont Stakes. La troisième épreuve, le Preakness Stakes, sera disputée le 3 octobre.