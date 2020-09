Victoire en deuxième prolongation | Flyers et Islanders iront à la limite

Un but d'Ivan Provorov à 15:03 de la deuxième période de prolongation a mené les Flyers de Philadelphie à un triomphe de 5-4 contre les Islanders de New York, jeudi, forçant ainsi la présentation d'un septième match dans cette série demi-finale de l'Association de l'Est.

La rencontre décisive de cette série à égalité 3-3 sera présentée samedi dans la ville-bulle de Toronto.

Outre Provorov (3e), Kevin Hayes (4e), Michael Raffl (4e), Scott Laughton (5e) et James van Riemsdyk (2e) ont fait mouche pour les Flyers. Carter Hart a repoussé 49 rondelles.

Derick Brassard (2e), Mathew Barzal (5e), Matt Martin (4e) et Anders Lee (7e) ont riposté pour les Islanders. Semyon Varlamov a stoppé 26 tirs.