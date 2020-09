Internationaux des États-Unis | Pospisil l'emporte, Fernandez éliminée

Le Canada est de plus en plus un joueur d'importance sur la scène internationale du tennis et nombre de ses représentants étaient en action, jeudi, aux Internationaux de tennis des États-Unis.

La Canadien Vasek Pospisil a causé une certaine surprise en après-midi en diposant de son compatriote Milos Raonic.

Pospisil, 94e raquette mondiale, a vaincu Raonic (18e) en quatre manches de 6-7 (1), 6-3, 7-6 (4) et 6-3 au deuxième tour à New York. La rencontre a duré près de trois heures et demie.

Au troisième tour, Pospisil fera face au 11e joueur mondial, l’Espagnol Roberto Bautista-Agut.

Dans le tableau féminin, la jeune québécoise s’est logiquement inclinée au deuxième tour, mais elle n’a pas démérité devant l’Américaine Sofia Kenin.

Fernandez, qui aura 18 ans dimanche, a perdu 6-4 et 6-3 face à la quatrième raquette mondiale et championne en titre des Internationaux d’Australie.

Avec Mario Langlois, Eugenie Lapierre, de Tennis Canada, discute de Pospisil, de Raonic et de Félix Auger Aliassime qui joue actuellement contre le Britanique Andy Murray.